Полпред главы Дагестана возглавил Дербентский район

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель главы Дагестана в Южном территориальном округе региона Фуад Шихиев возглавил Дербентский район, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"Причиной смены руководителя района стало информационное письмо, направленное в адрес главы Дагестана Владимира Васильева ГСУ Следственного комитета РФ, в котором говорилось о незаконных действиях руководства Дербентского района, связанных, в частности, с вопросами землепользования", - говорится в сообщении.

В пятницу район посетила комиссия администрации главы и правительства Дагестана и Главного следственного управления СК РФ и провела совещание с руководством администрации муниципалитета. По его итогам Сеидмагомед Бабаев добровольно сложил с себя полномочия исполняющего обязанности главы района. Какие именно нарушения былзанимавший пости допущены в администрации, не уточняется.

Замглавы администрации Дербентского района Сеидмагомед Бабаев начал исполнять обязанности главы района с 1 апреля 2019 года вместо задержанного руководителя муниципалитета Магомеда Джелилова.

Фуад Шихиев родился в 1980 году в Махачкале. С 2006 по 2013 год работал преподавателем в Дагестанском государственном педуниверситете, а также в Министерстве образования и науки Дагестана. С 2015 года Шихиев занимал должность заместителя главы администрации Дербентского района, курировал социальную сферу, с июня 2018 года исполнял обязанности главы Дербентского района. В марте 2019 года был назначен полномочным представителем главы Дагестана в Южном территориальном округе.