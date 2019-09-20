Глава Башкирии произвел первые кадровые назначения в своей администрации

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров, официально вступивший в должность в четверг, сделал первые кадровые назначения. Он поменял начальника управления в своей администрации и председателя совета по конфессиональным отношениям, сообщает в пятницу пресс-служба руководителя региона.

"Распоряжением главы Республики Башкортостан Радия Хабирова исполнение обязанностей заместителя руководителя администрации главы Республики Башкортостан возложено на начальника управления главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями Искандера Ахметвалеева. Другим распоряжением Динир Ахмедьянов освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию за выслугу лет", - говорится в сообщении.

Аналогично в связи с выходом прежнего руководителя на пенсию Хабиров назначил председателем совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии Азат Фаттахова, который начинал свою карьеру в органах МВД и был заместителем руководителя совета. Также он назначил начальником управления главы региона по вопросам государственной службы и кадровой политике Татьяну Саенко, прежде занимавшую пост замначальника.

Президент РФ Владимир Путин 11 октября принял досрочную отставку Рустэма Хамитова, занимавшего с 2010 года пост руководителя Башкирии, и назначил врио главы региона уроженца республики Хабирова, который с 2017 года был главой подмосковного Красногорска. На выборах главы региона он одержал победу с 82,02% голосов.