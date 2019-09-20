Козак: с решением приднестровской проблемы не следует торопиться

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. С решением приднестровской проблемы нельзя торопиться ради сохранения хрупкого согласия внутри правящей в Молдавии коалиции. Об этом заявил в пятницу вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак на брифинге в Кишиневе после пленарного заседания второго Молдавско-российского экономического форума (МРЭФ).

"Конфликт требует урегулирования. Россия когда-то активно участвовала в этом процессе, но сейчас мы исходим из того, что в настоящее время в условиях хрупкого оптимизма [внутриполитической ситуации в Молдавии] эту непростую, деликатную тему поднимать не надо", - сказал Козак. Он высказал мнение, что в настоящее время переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) "пока достаточно, чтобы решать взаимные проблемы жителей, проживающих на левом и правом берегу Днестра".

"Ситуация должна созреть. Если Приднестровье и Молдавия обратятся с предложениями конкретными, с просьбой о посреднической помощи, мы такую помощь окажем. Но сегодня эту тему не затрагиваем ради того, чтобы сохранить хрупкую коалицию в Молдавии. Это важнее" - пояснил Козак.

МРЭФ - деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, проходящее под патронатом президента Молдавии. В сентябре прошлого года в его работе приняли участие более 500 представителей бизнеса России, Молдавии, стран - участниц ЕАЭС. В этом году, по данным оргкомитета, в нем запланировано участие более 1 тыс. делегатов из 13 стран мира. Форум открылся 19 сентября, но основные мероприятия проходят в пятницу; для работы участникам форума предоставлены двенадцать дискуссионных площадок.