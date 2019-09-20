МИД РФ: санкции США против иранского банка не повлияют на российский бизнес в республике

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Американские санкции против Национального банка Ирана ведут к дальнейшему осложнению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС в пятницу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Остается только сожалеть. Такой шаг, который добавляет весь инструментарий давления на Иран, не повлияет на позицию Тегерана, насколько мы понимаем. Он ведет лишь к дальнейшему осложнению как взаимоотношений между этими странами, так и обстановки в регионе", - сказал Кабулов.

Американские санкции против Национального банка Ирана ведут к дальнейшему осложнению ситуации на Ближнем Востоке, добавил директор Второго департамента Азии МИД РФ.

"Остается только сожалеть. Такой шаг, который добавляет весь инструментарий давления на Иран, не повлияет на позицию Тегерана, насколько мы понимаем. Он ведет лишь к дальнейшему осложнению как взаимоотношений между этими странами, так и обстановки в регионе", - сказал Кабулов.

Спецпредставитель президента РФ указал на то, что санкции США против иранского банка не повлияют на российский бизнес в Иране. "Не скажется, потому что мы работаем, не используя американские доллары и каналы", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу Минфин США сообщил, что власти страны вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.