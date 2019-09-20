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Северный Кавказ

Докладчик ПАСЕ провел встречу с представителями власти Чечни и общественниками

По ее итогам в ассамблее будет представлен доклад о ситуации с правами человека на Северном Кавказе

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе назвал информативной и полезной встречу с общественными деятелями и представителями власти Чечни в Грозном.

"Встреча прошла в чрезвычайно информативном духе, была чрезвычайно полезной, я смог задать те вопросы, которые у меня были. Для подготовки доклада нам нужно было узнать различные точки зрения: и гражданского общества, и представителей власти", - сказал журналистам Швабе.

На встрече с делегацией ПАСЕ присутствовали депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев, министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов, помощник главы региона Тимур Алиев, омбудсмен в республике Нурди Нухажиев, члены общественной палаты и другие.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам после встречи с Швабе, что германский парламентарий в ближайшее время подготовит доклад в ПАСЕ о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в том числе в Чечне - после визита в этот регион.

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