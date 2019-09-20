Эксперты: Аксенов сосредоточит усилия на реализации ФЦП по развитию региона и нацпроектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов, которого в пятницу республиканские депутаты избрали на второй пятилетний срок, в первую очередь сосредоточит свои усилия на реализации национальных проектов и федеральной целевой программы по развитию региона, считают опрошенные ТАСС депутаты и общественники.

Сергей Аксенов был избран главой республики на новый пятилетний срок на сессии крымского Госсовета в пятницу.

"Должны те средства, которые предусмотрены федеральной целевой программой, заработать в полной мере. Должны быть прекращены переходные положения во многих нормативно-правовых и законодательных актах. Задача очень сложная, серьезная", - сказал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие, по его мнению, задачи стоят перед главой региона.

Предстоящая пятилетка, добавил Иоффе, должна окончательно ввести Крым в российское правовое, экономическое и политическое пространство. "Прошедшие пять лет - только первая часть вхождения Крыма во все российские реалии. Можно считать, что мы находимся пока еще на переправе", - отметил глава общественной палаты региона.

Старейший депутат крымского парламента 72-летний Ефим Фикс, который в предыдущем созыве Госсовета региона являлся первым вице-спикером и главой комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, отметил в разговоре с ТАСС, что глава республики "будет сосредоточен на решении стратегических задач развития Крыма". "Он эти моменты обозначил в своей программной речи. Тут и реализация ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма, и национальные проекты", - добавил Фикс.

Повысить качество жизни

Власти республики видят Крым ведущим курортным и аграрным регионом, а первоочередными вопросами на ближайшие пять лет, помимо социально-экономических, будет политическая стабильность и сохранение межнационального согласия, добавил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. "Если первые пять лет в российском Крыму были посвящены реализации крупных инфраструктурных проектов, нацеленных на снятие ресурсных, инфраструктурных ограничений в экономике, таких как Крымский мост, трасса "Таврида", строительство нового аэропорта Симферополь, строительство электростанций, многофункционального медицинского центра, то в ближайшие пять лет нам предстоит больше заняться проблематикой регионов Крыма, городов и районов", - добавил Бахарев.

Парламентарий отметил, что муниципалитеты Крыма сформировали собственные стратегии развития, связанные с реализацией нацпроектов и региональных целевых программ. "Ведь в Крыму реализуется не только федеральная целевая программа, есть программа модернизации здравоохранения, реализуется программа ликвидации очередности в детские дошкольные учреждения, большая комплексная программа по приведению дорог в нормативное состояние. Наша задача на ближайшие пять лет - чтобы жители каждого населенного пункта Крыма, будь то города или села, почувствовали эти изменения на качестве своей жизни", - сказал Бахарев ТАСС.

О ФЦП

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать их инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Правительство РФ 9 июля 2019 года своим постановлением увеличило объем финансирования по ФЦП на 10%, до 959 млрд рублей.