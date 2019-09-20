МИД России назвал лицемерными заявления США о демократии на фоне задержаний митингующих

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. США и международные правозащитные организации оставили без реакции задержания протестующих в Хьюстоне и Нью-Йорке в середине сентября, продемонстрировав двойные стандарты в подходах к правам человека в разных странах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на официальной странице дипломатического ведомства в Facebook .

Как указали в министерстве, прошло уже достаточно времени для подготовки официальных комментариев со стороны местных или федеральных властей США, но администрация всех уровней власти предпочла обойти эти сюжеты молчанием, а ведущие американские правозащитные организации тоже решили не вмешиваться и просто не обратили внимания на эти аресты. "Например, хорошо известная даже в России Human Rights Watch практически на ежедневной основе отрабатывала тему поддержки несанкционированных митингов в Москве, но на этот раз сочла для себя возможным просто отмолчаться, - продолжили во внешнеполитическом ведомстве. - На ее интернет-ресурсах или среди публичных высказываний ее активистов вы не найдете даже отдельных фраз о недавних массовых задержаниях в Нью-Йорке и Хьюстоне".

В МИД РФ добавили, что на этом фоне цинично смотрится заявление госсекретаря Майкла Помпео, опубликованное 15 сентября по случаю Международного дня демократии, в котором тот подчеркивает, что в США неукоснительно соблюдают основные права человека, и выражает обеспокоенность по поводу глобальной тенденции к "угнетению свобод". Как напомнили в министерстве, в этой связи госсекретарь заверяет, что США продолжат играть первую скрипку в продвижении демократических свобод.

"Двойные стандарты налицо, - подчеркнули в МИД РФ. - Позиционируя себя в качестве глобального лидера в сфере обеспечения основных прав и свобод человека, Вашингтон не гнушается их угнетением при удобных для себя обстоятельствах, на этот раз внутри собственной страны. Похоже, что главное для американских политиков и дипломатов в этой ситуации - не забывать поучать другие страны своим "универсальным" ценностям".

Протесты в сентябре

12 сентября в Хьюстоне прошел митинг организации Greenpeace. Около десятка людей спустились на канатах с пролета судоходного моста в Хьюстоне и развернули разноцветные вымпелы в рамках акции, нацеленной на то, чтобы привлечь внимание к проблемам защиты окружающей среды. Движение по мосту было в результате перекрыто, полиция арестовала 11 участников акции.

15 сентября в Нью-Йорке прошли протесты у фирменного магазина корпорации Microsof. Их организатором выступило движение Close the Camps, лидеры которого призывают власти США закрыть лагеря, в которых содержатся нелегальные иммигранты. Участники акции требовали от руководства корпорации отказать сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в использовании ее программного обеспечения. Полиция задержала 76 участников акции.