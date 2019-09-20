Посол России: слова об отношении жителей Эстонии к советским солдатам основаны на фактах

ТАЛЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Таллине Александр Петров заявил в МИД Эстонии в пятницу: его вывод о том, что в этой стране чтят подвиг советских солдат, основан на личных наблюдениях. Об этом посольство сообщило в Facebook.

"История Эстонии, включая предвоенный период и период Великой Отечественной войны, стали темой разговора посла России в Таллине А. М. Петрова в МИД Эстонии 20 сентября", - говорится в сообщении. Согласно заявлению диппредставительства, с эстонской стороны на встрече была изложена ее трактовка того периода с упором на то, что Эстония оказалась "жертвой двух тоталитарных режимов", когда "за немецкой оккупацией последовала советская".

"Со своей стороны посол России подчеркнул, что его слова в недавнем интервью информагентству ТАСС о том, что в Эстонии чтят и помнят подвиг советских солдат, основаны на фактах и личных наблюдениях, - заявило посольство. - Чтобы убедиться в правоте этих слов, достаточно прийти 9 мая к монументу воину-освободителю на таллинском военном кладбище и увидеть, как тысячи и тысячи людей - русские и эстонцы - возлагают цветы в память о советских солдатах, освободивших Европу от коричневой чумы".

Интервью посла

17 сентября посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков. Как напомнил посол, начиная со дня освобождения Нарвы 26 июля в Эстонии проводится ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, в тесном контакте с ветеранскими организациями, поисковыми клубами и объединениями соотечественников. Памятные мероприятия запланированы в Таллине, Палдиски, Хаапсалу, других городах и уже состоялись в Тарту. Посол назвал символичным, что 22 сентября в честь освобождения столицы Эстонии в Москве прогремят залпы торжественного салюта в рамках программы "Память Победы".

19 сентября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что МИД в ближайшее время намерен вызвать посла РФ Александра Петрова из-за его высказываний в интервью ТАСС.