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Кризис в Сирии
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Лавров обсудил с генсеком ООН итоги саммита в астанинском формате

Стороны переговорили по актуальным вопросам, находящимся на повестке дня всемирной организации

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу в телефонном разговоре с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сирийское урегулирование и ситуацию в зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, стороны обсудили актуальные вопросы, находящиеся на повестке дня всемирной организации.

"Особое внимание было уделено задачам содействия сирийскому урегулированию в свете итогов Пятой трехсторонней встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса в Анкаре 12 сентября с. г., а также ситуации в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении российского дипведомства.

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Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияКризис в СирииГутерриш, Антониу
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