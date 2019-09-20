Лавров обсудил с генсеком ООН итоги саммита в астанинском формате

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу в телефонном разговоре с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сирийское урегулирование и ситуацию в зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, стороны обсудили актуальные вопросы, находящиеся на повестке дня всемирной организации.

"Особое внимание было уделено задачам содействия сирийскому урегулированию в свете итогов Пятой трехсторонней встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса в Анкаре 12 сентября с. г., а также ситуации в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении российского дипведомства.