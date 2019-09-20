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Постпред РФ ожидает реакции ОБСЕ на уголовное преследование Украиной журналистов из Крыма

Александр Лукашевич призвал представителя организации по СМИ дать оценку действиям Киева

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ дать оценку уголовному преследованию Украины в отношении представителей гражданского общества Крыма за участие в совещании ОБСЕ в Варшаве. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Осуждаем начатое Украиной уголовное преследование журналистов из Крыма за посещение варшавского совещания ОБСЕ по правам человека. Призываем представителя ОБСЕ по СМИ и БДИПЧ ОБСЕ дать оценку попыткам Киева подвергнуть крымчан репрессиям за реализацию свободы слова и контакты с международными организациями", - говорится в заявлении Лукашевич в Twitter постпредства РФ при ОБСЕ.

19 сентября стало известно, что украинская прокуратура зарегистрировала уголовное дело по факту поездки журналистов из Крыма в Варшаву на совещание ОБСЕ. Ранее сообщалось, в частности, что 16 и 17 сентября украинская делегация, а также представители США и Канады, пытались лишить права голоса главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую. В обоих случаях модератор не поддержал это требование, позволив российской журналистке выступить.

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