Путин отметил союзнический характер отношений России и Армении

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Николу Пашиняна с Днем независимости Армении, сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравлениях глава российского государства с удовлетворением отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения", - говорится в сообщении.

Президент также выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-армянских отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарных и других сферах, а также партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов для обеспечения безопасности и стабильность в Закавказской регионе.

День независимости Армении - национальный праздник, который отмечается в республике 21 сентября. В этот день в 1991 году была провозглашена независимость страны от СССР.