Медведев поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление главе правительства Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ

"Дружественные, партнерские и союзнические российско-армянские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, продвижение перспективных совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, науке и культуре, углубление интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают интересам России и Армении", - говорится в поздравительной телеграмме.

День независимости Армении - национальный праздник, который отмечается в республике 21 сентября. В этот день в 1991 году была провозглашена независимость страны от СССР.