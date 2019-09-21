Косачев: Украина не знает, как вести себя в отсутствие антироссийского консенсуса в ПАСЕ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не поедет на ближайшую сессию, потому что не знает, как вести себя в условиях отсутствия комфортного для них в последние годы антироссийского консенсуса в ассамблее. Такое мнение выразил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пожелав соседям все же присоединиться к диалогу на этой площадке в Страсбурге.

"На следующей сессии предстоит очень непростой, но все же диалог. Без ультиматумов и бойкотов. В котором украинская делегация могла бы принять участие на равных. Как будет участвовать наша, российская. Но украинцы так, на равных, не могут. То ли разучились, то ли не хватает аргументов для диалога. Поэтому и не едут. Не знают, как себя вести в условиях отсутствия столь комфортного для них в последние годы антироссийского консенсуса", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил, что украинцы на протяжении последних пяти лет добивались в ПАСЕ бойкота России, который не предполагал диалога, а лишь порицания в условиях отсутствия оппонента и контраргументации. "На протяжении последних четырех лет большинство в ПАСЕ велось на эту линию, которая завела ПАСЕ в тупик. Вследствие чего на протяжении последнего года большинство в ПАСЕ оставило украинцев с их линией в меньшинстве", - добавил Косачев. Он убежден, что ультиматумы и бойкоты не могут быть самоцелью для такой организации, как Совет Европы. "Она создавалась ради диалога. И это теперь стало понятным почти всем", - считает глава международного комитета СФ.

Парламентарий предположил, что в ходе предстоящей сессии из Киева будут звучать "истеричные монологи". "Но главное - в Страсбурге наконец-то будет искомый диалог. Остается пожелать нашим украинским соседям рано или поздно к нему присоединиться", - заключил Косачев.

Ранее в субботу депутат от президентской фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ в связи с "откровенным игнорированием интересов" Украины. Позднее депутат Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в Facebook, что часть делегации все-таки планирует принять участие в сессии ПАСЕ, "чтобы представить позицию Украины".

Делегация Украины покинула прошлое заседание ПАСЕ 26 июня после того, как на ней был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.