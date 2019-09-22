Лавров поздравил Тлеуберди с назначением на пост главы МИД Казахстана

НУР-СУЛТАН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что назначение Мухтара Тлеуберди на должность главы МИД Казахстана поспособствует реализации проводимого президентами двух стран курса на стратегическое партнерство и союзничество. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана, разместившая в воскресенье на своей странице в Twitter текст поздравления, которое Лавров адресовал Тлеуберди.

"Рад, что внешнеполитическое ведомство братской страны возглавил опытный дипломат и сторонник взаимовыгодного российско-казахстанского сотрудничества. Думаю, что это поможет нам продолжить реализацию проводимого президентами наших стран курса на стратегическое партнерство и союзничество как на двусторонней основе, так и в евразийских многосторонних форматах - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, а также в ООН и на других международных площадках", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что считает полезным сохранение практики регулярных встреч, нацеленных на обеспечение более тесного взаимодействия на мировой и региональных аренах, последовательное продвижение там интересов России и Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18 сентября назначил Тлеуберди министром иностранных дел Казахстана.