МИД РФ: заключение пакта о ненападении с нацистской Германией было вынужденным шагом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. СССР вынужден был в 1939 году заключить пакт о ненападении с нацистской Германией, это позволило за дополнительные два года до начала войны укрепить обороноспособность страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице МИД РФ в сети Twitter в рамках серии материалов к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

❗ Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для #СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней. https://t.co/9NLFzRQfjb pic.twitter.com/Kkp2PYeQzV

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в Twitter карту с графикой плана Третьего рейха по нападению на СССР "Барбаросса".

"Подписание 23 августа 1939 году договора о ненападении с Германией было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором", - отметили в министерстве.

"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

История пакта

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом.

Стороны обязались воздержаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае нападения третьей стороны на одно из государств - участников договора. Параллельно с переговорами о пакте СССР участвовал в переговорах с Великобританией и Францией в Москве, целью которых было заключение трехстороннего договора о взаимопомощи.

К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. В нем предусматривалось включение Литвы и западной части Польши в сферу интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных областей Польши - в сферу интересов СССР.