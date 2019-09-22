В Италии 23 сентября пройдет забастовка авиакомпании Alitalia

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Расписание авиарейсов в Италии в понедельник может быть серьезно изменено в связи с забастовками сотрудников компании Alitalia. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в аккаунте МИД РФ в сети Twitter.

"Общенациональная забастовка сотрудников итальянской авиакомпании Alitalia пройдет 23 сентября с 10:00 до 14:00 по местному времени (11:00-15:00 мск). Аналогичная акция намечена на 9 октября, - отметили в министерстве. - Ожидаются значительные перемены в графике осуществления перелетов".