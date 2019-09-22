Главы разведок стран СНГ проведут ежегодное совещание в Казани

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Совещание руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности пройдет в Казани в понедельник. Участники намерены обсудить совместные усилия по нейтрализации вызовов, связанных с вмешательством внешних сил, сообщили журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Председатель совещательного органа, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин откроет форум глав разведок СНГ. Ожидается, что в ходе совещания стороны подтвердят готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в целях повышения стабильности и безопасности в регионе Содружества. На заседании будут обсуждены совместные усилия по нейтрализации вызовов государствам - участникам СНГ, связанные с вмешательством внешних сил", - говорится в сообщении пресс-бюро.

По итогам совещания руководители делегаций намерены подписать меморандум, в котором будет зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз. Также планируется договориться о дальнейшей активизации усилий в деле противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.

В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В открытии пленарного заседания ожидается участие президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, председателя исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова, руководителя Службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности РФ генерал-полковника Сергея Беседы.