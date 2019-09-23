В Мурманской области уволили министра рыбного и сельского хозяйства

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Глава министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов стал первым уволенным министром региона после выборов губернатора. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник врио губернатора Андрей Чибис, кадровое решение связано с отказом выполнять поставленные задачи.

"Андрей Иванов покинул правительство региона. Он с коллегами называл невозможным решение поставленных задач", - сказал Чибис.

Речь идет, в частности, о проекте "Наша рыба", в рамках которого в регионе началась продажа рыбы по цене значительно ниже средних. Проект был запущен в июле. Также среди не выполненных министром задач глава региона назвал мероприятия по упрощению процедуры проверки рыболовных судов, заходящих в порт Мурманск.

Андрей Иванов был назначен министром в 2016 году.

На минувшей неделе свой пост также покинул вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин.

На брифинге после выборов Андрей Чибис анонсировал кадровые изменения в правительстве региона, отметив, что будут отставки и новые назначения.

На выборах 8 сентября Чибис набрал более 60% голосов. Церемония инаугурации назначена на 27 сентября.