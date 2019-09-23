Володин заявил, что участники ЕАЭС строят отношения на доверии

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Участники ЕАЭС в отношениях друг с другом придерживаются принципа доверия, тогда как в Европе продолжают следовать двойным стандартам. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Мажилиса Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным.

Встреча Володина и Нигматулина прошла в преддверии IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

"Сегодня мы с вами обсуждаем вопросы, связанные с ЕАЭС. Это заслуга [первого президента Казахстана] Нурсултана Абишевича Назарбаева, то, что динамику приобрели многие процессы, связанные с евразийским сотрудничеством", - сказал Володин и заметил, что решения, принятые Назарбаевым и президентом РФ Владимиром Путиным, "позволяют говорить о росте товарооборота".

По словам Володина, партнерские отношения между членами ЕАЭС заставляют их следовать договоренностям. "Как раз недостаток этих подходов сегодня вызывает многие кризисы, в первую очередь, кризис отношений. Поэтому, когда мы говорим о евразийском сотрудничестве, в основе здесь все-таки лежит доверие партнеров друг к другу. А когда в Европе обсуждают важные темы, но при этом существуют двойные стандарты и фигуру держат в кармане, это ни к чему доброму не приведет", - указал спикер Госдумы.

"В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что сегодня к евразийскому формату в рамках парламентского измерения, совещания спикеров парламентов стран Евразии, впервые [виден] огромный интерес со стороны спикеров европейских парламентов", - подчеркнул Володин.

Спикер напомнил, что решение о создании ЕАЭС потребовало принятия 48 федеральных законов, принятия 44 правительственных актов и около 10 указов президента.

Ответ спикера парламента Казахстана

По словам Нигматулина, Россия является "важнейшим стратегическим партнером Казахстана". Говоря о совещании он указал, что в нем участвуют парламенты более 60 государств, из них 41 представлен спикерами. В Нур-Султан также приехали представители 14 межпарламентских организаций.

Нигматулин также поблагодарил Володина за организацию миссии наблюдателей, работавшей на прошедших президентских выборах в Казахстане от Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Межрегиональное сотрудничество

В ходе встречи Нигматулин предложил провести следующее заседание межпарламентской комиссии РФ и Казахстана в одном из казахстанских регионов. Володин это предложение поддержал, отметив важность межрегионального сотрудничества. По его словам, будет полезным провести заседания "в одном из регионов Казахстана, потом в России".

Спикер Госдумы напомнил, что на прошлой неделе депутаты ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. "Это еще один шаг навстречу друг другу - к выстраиванию совместных серьезных конструкций, - отметил Володин. - Есть возможность и в рамках этой повестки (Совещания спикеров - прим. ТАСС), и в будущем встретиться и обсудить вопрос о развитии прикаспийского сотрудничества".

В новость были внесены изменения (09:48 мск) — добавлены высказывания участников встречи после восьмого абзаца.