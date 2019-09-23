В МИД России заявили, что Запад противодействует интеграции на пространстве СНГ

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Запад усиливает давление на Россию и противодействует интеграционным процессам на пространстве СНГ. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Панкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Мы четко видим, что наши недруги усиливают давление на наше государство, происходит противодействие коллективного Запада интеграционным процессам на пространстве СНГ, подтачивается экономическая безопасность, размываются наши общие ценности, расшатываются устои, происходит их подмена, навязывается зависимость от западных государств", - сказал он.