Небензя: РФ надеется, что созыв Совбеза по инциденту в Саудовской Аравии не понадобится

ООН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не исключил возможность проведения заседания Совета Безопасности ООН по атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но рассчитывает, что такая встреча не потребуется.

"Исключать мы ничего не можем. У членов Совета Безопасности, как и у всех членов ООН, всегда есть возможность выступить с инициативой провести экстренное заседание СБ по той или иной теме", - отметил он в интервью ТАСС в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Будет оно или нет, я вам сказать не могу, - продолжил постпред. - Надеюсь, что ничего экстраординарного, что бы заставило нас провести такое заседание, не произойдет".