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Лавров убежден, что совещание разведслужб СНГ поможет укреплению стабильности

Глава МИД России считает, что заседание будет способствовать утверждению новых перспективных инициатив

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ поспособствует укреплению безопасности на пространстве Содружества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам совещания. Текст приветствия в понедельник зачитал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной, особое значение приобретает наша совместная работа, нацеленная на обеспечение устойчивого, динамичного развития государств, расположенных на пространстве Содружества, - отмечается в обращении главы МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что регулярные встречи руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ "уверенно утвердились в качестве эффективной площадки для обсуждения наиболее значимых профессиональных проблем и планирования коллективных действий в интересах наших государств".

"Убежден, что заседание пройдет в конструктивном ключе, будет способствовать утверждению новых перспективных инициатив и выработанная по его итогам практическая рекомендация будет нацелена на укрепление стабильности и безопасности на пространстве СНГ", - отметил министр.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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