Парламент КБР в Совете Федерации вновь представит Ульбашев

НАЛЬЧИК, 23 сентября. / ТАСС/. Мухарбий Ульбашев во второй раз будет представлять парламент Кабардино-Балкарии (КБР) в Совете Федерации. Такое решение приняли в понедельник на первом пленарном заседании депутаты республиканского парламента, передает корреспондент ТАСС.

Кандидатуру Ульбашева внесла фракция "Единой России". "На заседании фракции мы единодушно поддержали кандидатуру Ульбашева на представительство в Совете Федерации. Кандидатуру обсуждали и на региональном совете партии, который поддержал выдвижение Ульбашева на пост члена Совета Федерации от парламента КБР", - сказал руководитель фракции Михаил Афашагов.

Кандидатуру Ульбашева также поддержали и остальные четыре фракции законодательного органа (КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и партия "Зеленые"). Депутаты парламента проголосовали за Ульбашева единогласно, он сложил полномочия депутата парламента КБР досрочно в связи с наделением его полномочиями сенатора. Голосование было открытым.

Ульбашев с 1995 по 1999 год был депутатом Госдумы. В 2001-2004 и 2014-2019 годы - член Совета Федерации от КБР.