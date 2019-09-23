Парламентарии России и Венгрии договорились создать межпарламентскую комиссию

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Нацсобрания Венгрии Ласло Кевер договорились о создании межпарламентской комиссии.

"Нам необходимо развивать отношения по линии профильных комитетов. С рядом стран мы вышли на создание межпарламентских комиссий, в рамках которых обсуждаем конкретные вопросы в экономике, социальной, образовательной, гуманитарной сферах", - сказал Володин в понедельник на встрече в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Председатель Госдумы напомнил, что такая работа, к примеру, уже ведется с парламентами Франции, Сербии. "Если вы посчитаете правильным, чтобы мы вышли на более эффективное обсуждение вопросов, - можно было бы пойти по этому пути и выйти на создание такой комиссии", - сказал Володин.

Кевер сообщил, что с благодарностью принимает предложение о создании комиссии.

Председатель Госдумы также пригласил коллегу в Москву, чтобы в ходе визита подписать соглашение о создании соответствующей комиссии. "Отношения между РФ и Венгрией динамично развиваются благодаря руководителям наших стран; за 2018 год товарооборот вырос на 30 процентов, за пять месяцев текущего года рост подтвердился", - отметил Володин. "Было бы правильно в рамках парламентского измерения делать все, чтобы динамика подкреплялась", - считает спикер Думы.

Участниками встречи поручили проработать вопрос о создании комиссии на уровне заместителей спикеров парламентов.