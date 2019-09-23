Володин заявил, что Россия, в отличие от США, считает Европу одним домом

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил в беседе с председателем Государственного собрания Ласло Кёвером разницу в подходах к политике по отношению к Европе со стороны РФ и со стороны США. По его словам, Москва воспринимает Европу как единый дом, а Вашингтон считает ее другим континентом. Встреча председателей парламентов проходит в понедельник в Нур-Султане в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

"Для России Европа - один дом, и в этом мы отличаемся от Соединенных Штатов Америки. Для них Европа - другой континент, в области экономических интересов Европа является для США конкурентом. И те действия, которые США демонстрируют в последнее время, это подтверждают", - сказал Володин.

Российский политик подчеркнул, что Москва придерживается "принципов невмешательства в дела других государств и взаимного уважения и хотела [бы], чтобы так же относились к ней".

Позиция спикера венгерского парламента

Ласло Кёвер, соглашаясь с Володиным, отметил, что "есть страны, присвоившие себе право на демократию, считающие, что их понимание демократии единственно правильное". "Считаю такую ситуацию неприемлемой", - сказал спикер Госсобрания и выступил против подхода, "когда страны вмешиваются во внутреннюю политику друг друга". Политик также добавил, что "Венгрия всегда остается в проигрыше, когда нарушается баланс мировой политики".

Кёвер подчеркнул также, что в последние 30 лет отмечается "самый сложный период в европейской политике, такого не было уже давно".

Вячеслав Володин, отвечая венгерскому коллеге, отметил, что Кёвер относится "к тем политикам, кто выступает за здравый смысл, "золотая середина", как у нас говорят". "Вы выступаете против крайностей, нам такие подходы близки", - сказал председатель Госдумы.

Володин также добавил: "Когда мы говорим о демократии, страны, считающие себя образцом в этом и определяющими стандарты во власти и демократии, постоянно говорят, что надо следовать этим стандартам, но на себя эти стандарты не распространяют".

"Сегодня в мире отсутствие диалога сказывается на развитии отношений между странами. Под критикой находятся международные институты, некогда много сделавшие для глобальной безопасности, защиты окружающей среды. Все это вызвано тем, что перестали в режиме диалога обсуждаться темы, которые волнуют страны, мировое сообщество", - отметил Володин.

Потому, сказал российский политик, формат Совещания спикеров парламентов стран Евразии хоть и новый, но "оказался востребованным". "Очевидно, что интерес к нему большой - как со стороны парламентов стран Азии, так и Европы", - сказал Володин.