Главы разведслужб стран СНГ обсудили ситуацию с атаками на саудовские нефтяные объекты

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Руководители разведывательных служб стран СНГ обсудили события, связанные с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщил в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Мы свое взаимодействие обсуждали и в преломлении развития ситуации в регионе Ближнего Востока. Конечно, вспоминали и опасные события, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, - сказал он. - Наша позиция по этому вопросу такая, что мы, безусловно, осуждаем такие действия, но необходимы очень четкие и объективные доказательства установления вины".

Голословные заявления о причастности той или иной страны к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии недопустимы, заявил Нарышкин. "Мы, безусловно, осуждаем такие действия. Но необходимы очень четкие, объективные доказательства вины. Голословные заявления о том, что автором таких действий может являться одно, второе или третье государство, движение или какая-либо еще сила, недопустимы", - сказал он.