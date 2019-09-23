Володин: на Украине должны решаться вопросы защиты прав нацменьшинств и верующих

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Применяемый прежней киевской властью подход "разделяй и властвуй" будет непросто преодолеть новым руководителям Украины, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Когда мы говорим о перспективах - вы задали вопрос, что будет меняться, - время, наверное, покажет, какие шаги будет делать новое руководство Украины", - сказал Володин в понедельник на встрече со спикером Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Председатель Госдумы отметил, что на его взгляд, в первую очередь, на Украине должны решаться вопросы "защиты прав национальных меньшинств, защиты прав верующих, которые также представлены различными течениями". "На мой взгляд, это будет все очень непросто, проблемы будут решаться не быстро в силу того, что изначально США уготовили этой стране, народу, роль совершенно иную - создать напряжение в центре Европы, пытаясь через это ослабить страны, создать проблемы между некогда единым народом", - сказал Володин.

В отношении народа Украины был применен принцип "разделяй и властвуй", принцип который используется в политике", заметил председатель Госдумы. Он добавил, что, однако "этот принцип рано или поздно вернется к тем, кто его использует". "Со своей стороны считаем необходимым сделать все для нормализации ситуации, поддерживаем реализацию "минских договоренностей", но без действий украинских властей эту проблему не решить", - добавил Володин.

Таким образом спикер Думы ответил на вопрос Кевера, который попросил Володина поделиться его ожиданиями от смены власти в Киеве. При этом глава Нацсобрания сообщил, что ситуация на Украине негативно повлияла на экономику Венгрии, так же как и на венгерских соотечественников, которые проживают на Украине и подвергаются рестрикциям со стороны украинских властей. Володин в этой связи отметил, что, в частности, на Украине были нарушены права на изучение родного языка. Спикер Думы считает такой подход недопустимым, какая бы не была его политическая целесообразность в рамках Совета Европы. "На черное необходимо говорить "черное", на белое - "белое", - считает Володин.

Он рассказал коллеге, что вопрос с изучением родного языка был решен в Крыму сразу после его возвращения в состав России; это были первые решения, принятые президентом РФ, и они были направлены на сохранение права изучать родные языки для проживающих в Крыму украинцев, крымских татар и русских. Володин и Кевер договорились объединить усилия в вопросе защиты языковых меньшинств на Украине.