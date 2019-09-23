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Нарышкин назвал чушью заявления о слежке за ФБР из объектов посольства РФ в США

В МИД России отмечали, что обвинения в адрес российских дипломатов связаны с началом нового электорального цикла в США
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал чушью заявления о слежке за ФБР со стороны российских дипломатов, осуществлявшейся из загородных комплексов [российского посольства]. Такое мнение он высказал журналистам на проходящем в Казани совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ, отвечая на вопрос о прозвучавших в СМИ США утверждениях.

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"Это чушь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на свои источники сообщил, что российским разведывательным службам во время пребывания у власти Барака Обамы удалось получить несанкционированный доступ к ряду систем связи сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) на территории США. По утверждению источников, власти США полагают, что при осуществлении данной операции РФ использовала загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. На их территории якобы была размещена часть оборудования для перехвата сигналов.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что обвинения в адрес российских дипломатов связаны с началом нового электорального цикла в США.

Теги
Обама, БаракНарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссия
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