Исполняющим обязанности министра лесного хозяйства Оренбургской области стал Юрий Гончаров

ОРЕНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил в понедельник исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства региона Юрия Гончарова, ранее занимавшего должность и.о. заместителя министра, что стало первой кадровой перестановкой в правительстве региона после инаугурации его главы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

"Указом губернатора от 23 сентября исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области назначен Юрий Гончаров", - сказали в пресс-службе.

Гончаров сменил на посту и. о. министра Владимира Морозова, который возглавлял ведомство с января 2018 года и покинул должность по собственному желанию.

Юрий Гончаров в 1992 году окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби по специальности правоведение. Работал помощником прокурора Актюбинской области, старшим следователем, прокурором отдела по надзору за следствием прокуратуры Актюбинска Республики Казахстан. С 1994 года работал в прокуратуре Оренбурга, с 1999 года - заместителем начальника управления Министерства юстиции РФ по Оренбургской области, и.о. руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, с декабря 2018 года - и.о. заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области.

Паслер вступил в должность главы Оренбургской области 18 сентября, на выборах он получил 65,94% голосов.