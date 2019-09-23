Комитет Совфеда рекомендовал палате ратифицировать Конвенцию о статусе Каспийского моря

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал на заседании в понедельник ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и рекомендовал палате одобрить документ.

Конвенция была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией на V Каспийском саммите, который прошел в Актау. Работа над ней шла с 1996 года. Президент России Владимир Путин внес ее на ратификацию в Госдуму 30 июля, закон о ратификации был поддержан депутатами 19 сентября. Конвенция призвана закрепить режим судоходства и порядок коллективного использования его акватории.

"Подготовка этого документа была у нас на виду, на слуху на протяжении ряда последних лет. Отрадно, что мы находимся в финальной точке. Огромная работа была проделана пятью странами - участниками Конвенции. Комитет рекомендует ратифицировать документ", - сказал глава комитета по международным делам Константин Косачев.

Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит закон о ратификации Конвенции на заседании 25 сентября.

О Конвенции

Согласно сопроводительным документам к закону, конвенция содержит положения, закрепляющие механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и вопросы, касающиеся других аспектов сотрудничества прибрежных государств.

Документ предписывает, что "каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий", определенных в этом документе. Сама акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Для целей определения границ территориальных вод служат постоянные портовые сооружения, за исключением прибрежных установок и искусственных островов.

Оговаривается, что суда под флагами участников конвенции смогут пересекать территориальные воды без захода во внутренние. В таком случае им не придется вставать на рейд. Необходимость в этом возникнет только в том случае, если судно зашло во внутренние воды. "Сторона не должна препятствовать осуществлению прохода судов под флагами других сторон через свои территориальные воды", - указывается в тексте.

Конвенцией предусмотрено право проводить морские научные исследования за пределами территориальных вод.

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем, который причисляют как к озерам (поскольку это бессточный водоем), так и к морям (из-за больших размеров). Процесс ратификации конвенции в настоящее время уже завершен Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном.