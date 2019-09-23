Комитет Совфеда рекомендовал палате утвердить Журавлева главой комитета по бюджету

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам избрал в понедельник своим новым председателем Николая Журавлева и рекомендовал палате утвердить его кандидатуру взамен покинувшего этот пост Сергея Рябухина.

"В повестку заседания комитета по бюджету [председателем комитета Сергеем] Рябухиным включен вопрос о сложении с себя полномочий председателя и выборе председателя. Большинством голосов комитет рекомендовал палате избрать председателем комитета Журавлева", - сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Как ожидается, решение об утверждении кандидатуры Журавлева будет принято на заседании Совфеда ‪25 сентября‬. Сенаторам также предстоит голосование по избранию Рябухина на должность первого заместителя председателя.

Рябухин сообщил на заседании комитета, что решил досрочно сложить с себя полномочия председателя комитета. "Мы с вами работаем уже шесть лет, я благодарен вам всем за совместную работу - профессиональную, очень плодотворную. Мы сумели очень много сделать - от гармонизации законодательства Крыма до остановки галопирующего долга субъектов Российской Федерации. Мы многое успели, и у нас в заделе еще большой пакет. Но я сторонник сменяемости, обдуманной и разумной", - сказал сенатор.

Сенатор от Костромской области Журавлев, занимавший пост первого заместителя председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам, работает в Совете Федерации с 2011 года. "Ему 43 года, это молодой, энергичный, опытный профессионал, является автором многочисленных поправок, законодательных инициатив. Я посоветовался с председателем СФ Валентиной Матвиенко, она поддержала такой подход", - сказал Рябухин.

В свою очередь, Журавлев подчеркнул, что будет продолжать работу в слаженной и эффективной команде. В комитете до этого он занимался вопросами развития финансового рынка, является автором законодательных инициатив по регулированию рынка микрофинансирования, коллекторской деятельности, введению ипотечных каникул для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по введению пропорционального регулирования в банковской сфере, механизма санации банков через Фонд консолидации банковского сектора. До прихода в Совет Федерации работал на руководящих должностях в банковской сфере. В числе приоритетов дальнейшей деятельности комитета Журавлев видит защиту интересов регионов в части бюджетной сбалансированности, уменьшения диспропорций в бюджетной обеспеченности субъектов РФ, снижения уровня закредитованности регионов, защиту прав граждан на финансовых рынках от рисков мошенничества, избыточной закредитованности, развитие региональной банковской системы, создания более прозрачной, простой системы государственных закупок.