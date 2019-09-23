Комитет Совфеда рекомендовал палате утвердить Журавлева главой комитета по бюджету

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам избрал в понедельник своим новым председателем Николая Журавлева и рекомендовал палате утвердить его кандидатуру взамен покинувшего этот пост Сергея Рябухина.
"В повестку заседания комитета по бюджету [председателем комитета Сергеем] Рябухиным включен вопрос о сложении с себя полномочий председателя и выборе председателя. Большинством голосов комитет рекомендовал палате избрать председателем комитета Журавлева", - сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
Как ожидается, решение об утверждении кандидатуры Журавлева будет принято на заседании Совфеда 25 сентября. Сенаторам также предстоит голосование по избранию Рябухина на должность первого заместителя председателя.
Рябухин сообщил на заседании комитета, что решил досрочно сложить с себя полномочия председателя комитета. "Мы с вами работаем уже шесть лет, я благодарен вам всем за совместную работу - профессиональную, очень плодотворную. Мы сумели очень много сделать - от гармонизации законодательства Крыма до остановки галопирующего долга субъектов Российской Федерации. Мы многое успели, и у нас в заделе еще большой пакет. Но я сторонник сменяемости, обдуманной и разумной", - сказал сенатор.
Сенатор от Костромской области Журавлев, занимавший пост первого заместителя председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам, работает в Совете Федерации с 2011 года. "Ему 43 года, это молодой, энергичный, опытный профессионал, является автором многочисленных поправок, законодательных инициатив. Я посоветовался с председателем СФ Валентиной Матвиенко, она поддержала такой подход", - сказал Рябухин.
В свою очередь, Журавлев подчеркнул, что будет продолжать работу в слаженной и эффективной команде. В комитете до этого он занимался вопросами развития финансового рынка, является автором законодательных инициатив по регулированию рынка микрофинансирования, коллекторской деятельности, введению ипотечных каникул для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по введению пропорционального регулирования в банковской сфере, механизма санации банков через Фонд консолидации банковского сектора. До прихода в Совет Федерации работал на руководящих должностях в банковской сфере. В числе приоритетов дальнейшей деятельности комитета Журавлев видит защиту интересов регионов в части бюджетной сбалансированности, уменьшения диспропорций в бюджетной обеспеченности субъектов РФ, снижения уровня закредитованности регионов, защиту прав граждан на финансовых рынках от рисков мошенничества, избыточной закредитованности, развитие региональной банковской системы, создания более прозрачной, простой системы государственных закупок.