Эксперт: США отправляют войска на Ближний Восток, чтобы сохранить репутацию в регионе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Отправка дополнительного контингента американских войск в район Персидского залива - это попытка сохранить репутацию, подмоченную неспособностью сместить президента Сирии Башара Асада, и оказать моральную поддержку региональным союзникам, в первую очередь Саудовской Аравии и Израилю. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

"США демонстрируют силу, они не хотят еще больше ослабить свои позиции на Ближнем Востоке, потерять еще в большей степени поддержку Саудовской Аравии. Вашингтон уже в значительной степени лишился лояльности ближневосточных союзников, продемонстрировав неспособность осуществить смену режима в Сирии, - отметил Суслов. - Это уже ударило по уважению к США как к стране, которая готова реально отвечать за свои слова и доводить до конца свои политические намерения".

По словам аналитика, если бы американцы не предприняли решительных действий и не продемонстрировали бы поддержку союзникам, это "поставило бы под удар сами перспективы союзнических отношений и с Саудовской Аравией, и далеко за пределами Аравийского полуострова, а также вообще всю американскую систему глобальных союзов".

Войны никто не хочет

Как подчеркнул Суслов, несмотря на то, что США демонстрируют силу, посылая дополнительные войска на Ближний Восток, новая война в регионе им совершенно не нужна. По словам эксперта, на это указывает и введение санкций против иранского Центробанка, которое многие специалисты рассматривают как попытку заменить военные рычаги в конфликте с Ираном экономическими мерами. Ключевым является тот факт, что начало новой войны на Ближнем Востоке за год до выборов президента США стало бы "политически губительным" для американского лидера Дональда Трампа и его администрации. Кроме того, полномасштабный вооруженный конфликт не позволит Трампу осуществлять его внешнеполитические инициативы в других регионах мира. В первую очередь под угрозой окажется политика сдерживания Китая, который, по мнению американского президента, является главным соперником США на международной арене.

"Иранская позиция будет во многом напоминать американскую: они тоже будут играть мускулами, делать воинственные заявления, но не переходить грань начала войны. Президенту Ирана Хасану Роухани тоже совсем не желательно втягиваться в серьезную войну, которая станет губительной для экономики Ирана и, возможно, всей политической системы страны, - сказал аналитик. - Сейчас мы увидим жесткие заявления, Иран будет тем самым сохранять лицо и говорить о способности уничтожить любого потенциального противника, но дальше слов, я думаю, дело не пойдет".

При этом эксперт указал на то, что, если США все-таки решат провести военную акцию против Ирана, Тегеран "не оставит это безнаказанным" и нанесет удары по позициям американцев в Ираке, Сирии и Саудовской Аравии.

20 сентября на брифинге в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер сообщил о переброске дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. При этом Эспер заверил, что США не желают воевать с Ираном, однако готовы к любому развитию событий.