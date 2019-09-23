Володин пригласил спикера нижней палаты парламента Афганистана в Россию

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в понедельник председателю Народной палаты Национального собрания Афганистана Миру Рахману Рахмани посетить Россию с официальным визитом.

"Приглашаю вас с коллегами посетить Россию с официальным визитом. Это было бы хорошим началом взаимодействия вновь избранного парламента Афганистана с коллегами из России, потому что мы действительно прошли серьезный путь выстраивания отношений. Необходимо все это закрепить", - сказал Володин.

Рахмани предложение Володина принял.

Парламентские выборы в Афганистане прошли в октябре 2018 года.

Встреча Володина и Рахмани состоялась на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое откроется во вторник в Нур-Султуане.