Эксперт: в команде президента Украины не поняли базовых принципов минских соглашений

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что особый статус Донбасса не является предметом переговоров, говорит о том, что в обозримом будущем не следует рассчитывать на мирное урегулирование в регионе. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС близкий к переговорному процессу по Украине директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Позиция помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что особый статус для Донбасса не рассматривается, означает, что Киев еще раз наглядно подтверждает свой отказ от выполнения минских соглашений, - заявил он. - Очевидно, что при президенте Зеленском, позицию которого на самом деле озвучил Ермак, не следует ожидать никакого мирного урегулирования. Придется дожидаться, когда в Киеве, наконец, дозреют для мира".

"Республики Донбасса могут использовать предстоящие пять лет для укрепления своей независимости, развития суверенной государственности, наращивания экономического и военного потенциала, формирования собственной политической и культурной идентичности и завершения полноценной переориентации промышленности, торговли и законодательства на Россию", - подчеркнул эксперт.

"Судя по всему, у президента Украины не поняли базовых принципов минских соглашений, - продолжал Чеснаков. - Об этом свидетельствует заявление Ермака, что особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни в минской группе, ни в нормандском формате".

"Все как раз ровно наоборот, именно особый статус Донбасса и только он - основа и предмет всего переговорного процесса, цель и цена урегулирования", - заключил директор Центра политической конъюнктуры.

В опубликованном в понедельник интервью украинскому изданию "Левый берег" Андрей Ермак заявил, что "особый статус Л/ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в "нормандском" формате". "Даже не обсуждается", - добавил помощник президента Украины.