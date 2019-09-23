Евросоюз продолжит финансировать совместные с Карелией программы после 2020 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 сентября. /ТАСС/. ЕС продолжит финансировать совместные программы с Карелией в рамках "Северного измерения" и приграничного сотрудничества. Об этом в понедельник сообщил журналистам посол Евросоюза в России - глава представительства ЕС в РФ Маркус Флориан Эдерер

"Мы намерены продолжать финансирование программ после 2020 года", - заявил Эдерер.

Сотрудничество Карелии и Евросоюза касается целого ряда направлений, в том числе в рамках крупного проекта "Северное измерение". Сообщество стран работает в регионе в рамках экологических программ, программ приграничного сотрудничества, развития гражданского общества, общий бюджет которых превысил 100 млн евро.

Назвать сумму, которую Евросоюз намерен потратить в последующие годы на совместные программы с регионом, Эдерер не смог, так как объемы финансирования проходят стадию обсуждения. В то же время посол ЕС в России заверил, что сотрудничество будет продолжено.

"Конкретные цифры я называть сейчас не смогу, поскольку в данный момент в Брюсселе страны ЕС как раз обсуждают бюджет на следующий семилетний период с 2021 года. Однако, как я уже заверил главу республики, мы более чем уверены, что программа в рамках "Северного измерения" и приграничного сотрудничества продолжится", - отметил Эдерер.

23 сентября в Карелии начался визит делегации 20 глав дипломатических ведомств государств - членов Европейского Союза. В Петрозаводске прошла презентация инвестиционной привлекательности экономического потенциала Карелии.