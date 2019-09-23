Посол РФ в Сербии: Москва никогда не выступала против интеграции Белграда в Евросоюз

БЕЛГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Россия никогда не выступала против вступления Сербии в Европейский союз - напротив, Москва заинтересована в формировании единого политического пространства. Об этом заявил в понедельник посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя слова посла США о том, что "Россия препятствует вступлению Белграда в ЕС".

"Подобный вброс - не что иное как очередная попытка подменить понятия, ввести в заблуждение сербскую общественность. Москва никогда не выступала против суверенного выбора Белграда в пользу интеграции в Евросоюз. Уверены, что возможен устойчивый баланс между евроинтеграционным вектором и вектором развития взаимовыгодного партнерства с Россией", - цитирует его пресс-служба посольства.

Более того, по словам дипломата, "полагаем приоритетным тесное сотрудничество и диалог с Европейским союзом в интересах формирования единого пространства без разделительных линий". Именно эта цель закреплена и в основополагающих документах двусторонних отношений России и ЕС, напомнил посол.

В то же время российский дипломат указал на стремление Запада втянуть Балканы в НАТО. "Стремление любой ценой затянуть балканские государства в НАТО ведет к повышению конфронтационности, милитаризации и фрагментации региона, простирающегося от Атлантики до Тихого океана, не способствует взаимному доверию, оказывает крайне негативное воздействие на стратегическую стабильность в широком смысле", - отметил он.

Ранее посол США в Сербии Кайл Скотт заявил, что Россия препятствует вступлению стран Балканского региона в Европейский союз, несмотря на их стремление к евроинтеграции. "[Отношения России и Сербии] хорошие, и у нас нет с этим проблем. Но видение Россией Сербии и региона не такое, как наше и ЕС. Россия хочет сохранить статус-кво, а все страны Балкан сказали, что их цель - интеграция в ЕС. Российские действия здесь направлены на препятствование этому процессу", - отметил американский дипломат в интервью газете Blic ("Блиц") в понедельник.

До этого в интервью газете Kurier американский дипломат призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО "в более широкой перспективе".