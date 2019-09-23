Рябков обсудил с послом Индии ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Индии Бала Венкатеш Варма на встрече в понедельник рассмотрели вопросы контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались наиболее актуальные вопросы контроля над вооружениями и нераспространения, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - информировали в дипведомстве.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (объявил об остановке на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности.