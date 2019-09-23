{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в зоне Персидского залива

Как сообщили в МИД РФ, также был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарской повестки дня

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Катара в Москве Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя в понедельник обсудили обстановку в зоне Персидского залива. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарской повестки дня, а также складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации с акцентом на положение в зоне Персидского залива", - сообщили в российском дипведомстве.

Теги
КатарРоссияБогданов, Михаил Леонидович
Австрия готова принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве
Посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер при этом заявил, что пока приглашение не было получено
Читать полностью