МИД РФ предупредил об опасности попыток расшатать легитимность системы ООН

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России считает опасными попытки ряда стран путем односторонних действий подорвать авторитет и легитимность Организации Объединенных Наций, а также перекроить систему международных отношений. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии российского дипведомства в связи с началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нынешняя сессия Генассамблеи проходит на фоне дальнейшего нарастания напряженности на глобальном и региональном уровнях, эрозии международного права, попыток подорвать договорную базу в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, накопления элементов нестабильности в мировой финансово-экономической системе. Эти тенденции обусловлены попытками ряда государств задействовать фактор силы для одностороннего продвижения собственных интересов и сдерживания объективного процесса становления полицентричного мироустройства", - указали в министерстве.

На Смоленской площади подчеркнули твердое намерение вести работу по укреплению центральной и координирующей роли ООН в мировых делах. "Организация остается уникальной и безальтернативной площадкой для равноправного диалога, направленного на выработку решений, учитывающих весь спектр точек зрения. Попытки расшатать авторитет и легитимность ООН, размыть или подменить ее прерогативы опасны и чреваты демонтажем всей архитектуры международных отношений", - указали в МИД РФ.

Как отмечается в комментарии, Москва будет уделять особое внимание противодействию "попыткам узкой группы государств продвигать концепцию так называемого миропорядка, основанного на правилах". "Мы неоднократно отмечали, что эти пресловутые правила не тождественны универсально признанным нормам международного права, вырабатываются в закрытых клубах по интересам, а затем навязываются остальному миру как позиция всего мирового сообщества. Такие действия, как правило, сопровождаются давлением на несогласных с использованием финансово-экономических санкций, торговых ограничений и других односторонних мер", - подчеркивается в документе.

Вопросы безопасности

В министерстве отметили, что сфера контроля над вооружениями и нераспространения пережила за последний год ряд потрясений - от выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности до нагнетания атмосферы вокруг ядерной сделки с Ираном. "Последовательно выступаем за укрепление действующих и выработку на основе консенсуса новых договорных режимов в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Центральную роль в этом процессе отводим ООН и ее многостороннему разоруженческому механизму", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, Россия напомнила об обретающей все большую важность сфере международной информационной безопасности, в обеспечении которой ключевую роль должна играть ООН. В этой связи в Москве приветствовали возобновление дискуссий по этой проблематике на базе ООН в рамках Рабочей группы открытого состава и Группы правительственных экспертов. "Важно, чтобы работа обеих площадок выстраивалась в комплементарном, неконфронтационном и конструктивном ключе, а ее результаты были взаимодополняющими", - подчеркнули в МИД РФ.

Стабильность в Персидском заливе

В очередной раз российское внешнеполитическое ведомство указало на необходимость преодолевать возникающие кризисы политико-дипломатическим путем. В частности, это касается региона Персидского залива, где в последнее время наблюдается рост напряженности. "Заинтересованы в том, чтобы государства Персидского залива и их международные партнеры договаривались о путях обеспечения безопасности в этом районе на подлинно инклюзивной основе", - указали в МИД РФ, напомнив о выдвинутой ранее Концепции безопасности и стабильности в Персидском заливе.

Эта концепция предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в регионе, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива.

Сирийское направление

На Смоленской площади положительно восприняли объявленное ранее генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем окончательное формирование конституционного комитета Сирии. Поддержку также выразили и посредническим усилиям спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"Выступаем за скорейший запуск работы конституционного комитета, сформированного в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в русле положений резолюции 2254 СБ ООН и договоренностей в рамках астанинского формата при уважении суверенитета и целостности страны", - добавили в дипведомстве.

В Москве вновь подчеркнули, что мировое сообщество должно содействовать восстановлению Сирии без политизации этой проблемы и выдвижения предварительных условий, таких как отказ действующего сирийского президента Башара Асада от власти, а строго в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

МИД России также призвал снять с Сирии все односторонние санкции.

Деградация в Косове

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили озабоченность в связи ухудшением обстановки вокруг Косова и напомнили об уже давно разработанном Советом Безопасности решении застарелого кризиса. "Ситуация в Косове должна быть урегулирована на основе резолюции СБ 1244. Обеспокоены деградацией обстановки в области безопасности в крае и осложнением перспектив достижения договоренностей между Белградом и Приштиной по вине косовоалбанцев", - отметили в МИД РФ.