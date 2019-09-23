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Кризис в Сирии

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил ситуацию в Сирии с послом этой страны

Ранее 23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о формировании сирийского конституционного комитета

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил ситуацию в Сирии и развитие связей между Москвой и Дамаском с послом арабской республики в России Риядом Хаддадом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы была обсуждена актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на ситуацию в Сирии и вокруг нее, а также затронут ряд практических вопросов дальнейшего укрепления российско-сирийских торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о формировании сирийского конституционного комитета.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииБогданов, Михаил ЛеонидовичГутерриш, Антониу
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