Чижов и представитель Сирии при ЕС обсудили итоги саммита в Анкаре

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов и временный представитель Сирии при сообществе Абдулмула ан-Нукари обсудили итоги саммита России, Турции и Ирана в Анкаре по урегулированию конфликта в этой стране. Об этом сообщили в понедельник в российском постпредстве в Брюсселе.

"Дискуссия была сосредоточена на итогах российско-иранско-турецкого саммита (Анкара, 16 сентября) в контексте урегулирования в Сирии, перспективах запуска Конституционного комитета. Они также обменялись мнениями о текущем состоянии отношений России и Сирии с ЕС", - говорится в заявлении.

Президенты России, Турции и Ирана, которые провели 16 сентября трехсторонний саммит в Анкаре, договорились содействовать скорейшему началу работы Конституционного комитета Сирии. Как заявил по итогам встречи глава российского государства Владимир Путин, список участников комитета "полностью согласован при самом активном участии стран-гарантов".

Участники саммита подчеркнули важность продолжения борьбы с террористическими группировками, которые все еще действуют на территории Сирии. Одновременно они указали на безальтернативность политико-дипломатического урегулирования в Сирии и высказались за активизацию международной гуманитарной помощи этой стране.

Этот российско-иранско-турецкий саммит по Сирии стал уже пятым по счету начиная с ноября 2017 года. Охарактеризовав его как "весьма продуктивный и успешный", президенты трех стран условились провести следующую встречу в этом формате в Тегеране.