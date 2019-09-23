Путин на форуме "Валдай" встретится с лидерами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях заседания Валдайского клуба в Сочи проведет встречи с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин Николасом Мадуро, Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дату встречи с Мадуро мы объявим завтра (во вторник). А там потом будет Дутерте. На заседании Валдайского клуба. Там будет три встречи, [помимо встреч с Мадуро и Дутерте] еще будет президент Казахстана", - сказал он.

XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".