ЦИК не получил ответ от правоохранителей на обращения по нарушениям избиркомов Петербурга

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия не получила реакцию от правоохранительных органов в Санкт-Петербурге на обращения по нарушениям избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в ходе выборов, которые прошли в единый день голосования 8 сентября.

"Пришлось делать специальное заявление, это беспрецедентная вещь: [ИКМО] длительно не вводят итоги в ГАС "Выборы", есть попытки опять "пересчитать" бюллетени, если не понравился расклад. К сожалению, мы не видим ответа правоохранительных органов Санкт-Петербурга, хотя материалы направляли неоднократно, но пока реакции нет", - сказала Памфилова в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

По ее словам, вследствие этого "полная безнаказанность ИКМО породила беспрецедентное хамство, наглость и преступное пренебрежение законом". "В связи со сложившейся ситуацией мы подготовили пакет предложений о реформировании всей этой системы [муниципальных выборов]", - сказала Памфилова.

Ранее Центризбирком направил рабочую группу в Санкт-Петербург для проверки возможных нарушений при подведении итогов голосования на выборах 8 сентября ИКМО "Озеро Долгое". Поводом послужило "большое количество обращений о возможных нарушениях при установлении итогов голосования, определении результатов указанных выборов, в том числе коллективное обращение руководителей петербургских отделений партий "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко".

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге были проведены выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должны быть замещены 1560 мандатов. Итоги голосования по муниципальным выборам на данный момент подведены не во всех районах города. Горизбирком (ГИК) заявил, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей.

По данным ГИК, имеющаяся информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.