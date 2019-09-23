Постпред РФ заявил, что Москва ждет от Вашингтона подтверждения отказа от ядерной войны

ВЕНА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия ожидает ответа от США на предложение подтвердить отказ от развязывания ядерной войны. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Через месяц исполнится год с момента, когда Россия предложила США принять совместное заявление с подтверждением того, что в ядерной войне не может быть победителя и что она не должна быть развязана. Все еще ждем ответа. Похоже, США сочли наилучшей для себя опцией хранить молчание", - написал Ульянов в Twitter.