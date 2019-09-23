{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред РФ заявил, что Москва ждет от Вашингтона подтверждения отказа от ядерной войны

Россия ожидает ответа от США на соответствующее предложение, напомнил Михаил Ульянов

ВЕНА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия ожидает ответа от США на предложение подтвердить отказ от развязывания ядерной войны. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Через месяц исполнится год с момента, когда Россия предложила США принять совместное заявление с подтверждением того, что в ядерной войне не может быть победителя и что она не должна быть развязана. Все еще ждем ответа. Похоже, США сочли наилучшей для себя опцией хранить молчание", - написал Ульянов в Twitter.

Теги
СШАРоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
Комитет СФ 24 сентября обсудит поступившее представление на Лебедева на пост главы ВС РФ
Как сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сенаторы поддерживают эту кандидатуру
Читать полностью