Небензя отметил важность сотрудничества России с Международной организацией труда

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Россия активно сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ) и считает эффективными ее проекты в сфере молодежной занятости. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на мероприятии высокого уровня на полях сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Россия имеет давние и обширные контакты с МОТ, которая занимает важное место в системе ООН и вообще является одной из старейших международных организаций и организаций в системе ООН, - отметил он на встрече, посвященной занятости среди молодежи. - Уникальный трехсторонний характер работы МОТ позволяет ей эффективно реагировать на современные вызовы в сфере труда и экономики".

Как подчеркнул Небензя, "особое значение имеет инициатива генерального директора МОТ Гая Райдера "Будущее сферы труда". Небензя констатировал, что в этом году отмечают "столетний юбилей МОТ". "Хотел бы напомнить, что несколько дней назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, отметившую важное значение Декларации столетия МОТ о будущем сферы труда, принятой Международной конференцией труда в июне", - добавил постпред РФ при ООН.

"Россия разделяет стратегические цели организации в сфере защиты прав трудящихся. Мы активно сотрудничаем с МОТ в реализации отдельных проектов. Особенно выделю совместный проект МОТ с российской компанией "Лукойл" в сфере молодежной занятости", - отметил Небензя.

"Россия является социально ориентированным государством, - подчеркнул он. - В своей работе в социально-трудовой сфере мы опираемся на конвенции и рекомендации МОТ". "Даже в условиях непростой экономической ситуации российское правительство никогда не отказывается от своих социальных обязательств, контролирует своевременную выплату пособий, пенсий и заработной платы, развивает проекты по модернизации здравоохранения и образования, оказывает поддержку семьям", - добавил Небензя.

Мероприятие высокого уровня было проведено совместно Министерством труда и социальной защиты РФ, МОТ, а также компанией "Лукойл". В нем приняли участие Райдер, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также представители Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Эквадора и ЮАР. Они, в частности, обменялись мнениями об инициативах, касающихся образования и занятости среди молодежи.