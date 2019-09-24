Володин призвал зарубежные парламенты предлагать модельные законы для борьбы с терроризмом

НУР-СУЛТАН, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник на IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии заявил о необходимости принятия модельных законов для борьбы с терроризмом, которые позволили бы сформировать единый перечень террористических группировок.

"Необходимо предлагать модельные законы и по борьбе с терроризмом", - сказал Володин, напомнив, что сейчас "террористические организации, запрещенные в одних государствах, в других действуют свободно".

"Так мы не сможем противостоять терроризму. Должны быть законы, позволяющие сформировать единый список террористических организаций. Это будет реальный вклад со стороны парламентариев, международных парламентских организаций в борьбу с терроризмом", - добавил Володин.

В ходе своего выступления он также предложил использовать формат совещания спикеров для выработки конкретных решений в рамках гармонизации законодательства, в области противодействия наркотрафику, по вопросам безопасности и межрегионального сотрудничества, миграционной политики.