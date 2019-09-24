В Думе намерены обсуждать вмешательство США в дела России с новым американским послом

НУР-СУЛТАН, 24 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России планирует обсуждать попытки США повлиять на выборы в РФ уже с новым американским послом, хотя приглашение нынешнему главе дипмиссии Джону Хантсману не отозвано. Об этом во вторник журналистам сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Я думаю, будет правильно, если мы составим диалог с новым руководителем дипмиссии, потому что от него зависит, как будут формироваться отношения", - сказал Пискарев.

"Тем не менее, если у него [Хантсмана] появится желание [прийти на заседание комиссии], - мяч на его стороне, мы его пригласили через МИД", - добавил он.

Пискарев отметил, что у комиссии есть подтверждение независимых экспертов-лингвистов, включая зарубежных, о том, что публикация в Twitter посольства США "имела скрытый смысл агитации на участие в неразрешенном митинге, демонстрации и шествии". Данная публикация и стала поводом для приглашения Хантсмана.

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в twitter посольства США.

Хантсман в ближайшие недели завершит свою миссию в Москве и покинет Россию, в начале августа он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Как ожидается, Хантсман покинет свой пост 3 октября. Он был назначен руководителем дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года.