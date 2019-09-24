Рябков: Россия надеется договориться о продлении СНВ до начала президентской гонки в США

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия надеется прийти к соглашению с США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III) до предвыборной гонки в Америке. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу RT во вторник.

"Я надеюсь, что мы все же сможем продлить договор до истечения срока его [СНВ] действия. Помните, что 3 ноября следующего года должны состояться очередные президентские выборы [в США]. Это значит, что какое-то время, ближе к концу января 2021 года новый президент США пройдет инаугурацию. Я скажу это очень прямолинейно: невозможно ожидать от любой новой администрации США, что она примет решение такой важности между инаугурацией и 5 февраля. Мы должны действовать сейчас, прежде чем США полностью погрузятся в предвыборную гонку", - сказал Рябков.