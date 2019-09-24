Мэры еще двух городов Ингушетии покинули посты

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Мэр Малгобека Сулейман Эгиев и мэр самого крупного города Ингушетии - Назрани - Алихан Тумгоев объявили об уходе с занимаемых постов.

Ранее сообщалось, что мэр административного центра Ингушетии Магаса Беслан Цечоев покинул пост в связи с истечением срока полномочий.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто со мной работал, мой коллектив. На пост главы города избран экс-руководитель ПУЖКХ Малгобека Муса Галаев, он хороший хозяйственник, и я всегда готов оказать ему необходимую поддержку", - написал в соцсетях Эгиев.

Как сообщили ТАСС в администрации города, Эгиев покинул пост в связи с истечением срока полномочий. Также и мэр Назрани Алихан Тумгоев, которого в регионе называют "народным мэром", ушел с занимаемого поста по причине истечения срока его полномочий.

"Завершаются мои полномочия на посту мэра города Назрань. Ротация кадров - это правильная политика, и я ее полностью поддерживаю. Хочу поблагодарить свой коллектив, всех своих подписчиков, жителей города Назрань, жителей всей Ингушетии за многолетнюю совместную работу", - написал Тумгоев на странице в Instagram.

Эгиев был избран главой Малгобека 7 ноября 2018 года, ранее он занимал пост руководителя комитета по делам молодежи. Тумгоев занимал пост главы Назрани с января 2012 года. Ранее он работал руководителем муниципального унитарного предприятия ПОЖКХ Назрани.