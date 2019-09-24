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Кризис на Украине
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СК возбудил дело по факту подрыва опор моста на маршруте следования колонны МЧС в Луганске

В ведомстве отметили, что подрыв был совершен по преступному приказу представителей высшего политического и военного руководства Украины

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва опор моста 19 сентября на маршруте следования автоколонны МЧС с гуманитарной помощью в Луганске. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ ("Совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан РФ)", - сказала она.

В СК считают, что эти противоправные действия подвергли опасности жизнь и здоровье сотрудников МЧС России, находившихся в составе гуманитарной колонны, и были направлены против интересов Российской Федерации.

19 сентября неизвестные подорвали три взрывных устройства на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и Первой Керамической Луганска, где должна была проехать колонна МЧС в составе 10 автомобилей с гуманитарной помощью. В СК считают, что подрыв был совершен по преступному приказу представителей высшего политического и военного руководства Украины.

"Как полагает следствие, это преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей Луганской народной республики от Российской Федерации", - сказала Петренко.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь с августа 2014 года. Всего в Донецк и Луганск 86 автоколоннами были доставлены десятки тысяч тонн гуманитарных грузов.

В новость были внесены изменения (10:35 мск) - добавлена информация по тексту.

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